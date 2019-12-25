Петербуржцы стали покупать арбузы чаще, чем дыни

В прошлом году горожане чаще отдавали предпочтение дыням, чем арбузам.

В пятницу, 6 августа, аналитики онлайн-сервиса по доставке продуктов и товаров на дом СберМаркет поделились с Piter.tv данными, согласно которым в этом году петербуржцы в 2,2 раза чаще покупают арбузы, чем дыни. В среднем один кг арбуза в августе стоит 49 рублей, а кг дыни обойдется в 100 рублей.

Проанализировав данные за январь-июль 2020 и 2021 года, эксперты выяснили что в прошлом году горожане чаще покупали дыни. В текущем году арбузам отдают предпочтение не только петербуржцы, но и жители Москвы и других городов. Выбивается из списка Новосибирск, жители этого города единственные в России, кто всегда больше всего покупают дыни.

Средняя цена 1 кг арбуза в августе составила 30 рублей в среднем по России, в Петербурге за 1 кг арбуза нужно отдать чуть меньше – 29 рублей за кг. Дороже всего арбуз стоит в Москве – в среднем 49 рублей за кг. Дешевле всего арбуз стоит в Уфе, Воронеже и Перми – 26 рублей за кг. Дыни стоят дороже, чем арбузы, – 90 рублей за кг в среднем, выше всего цена на них в Петербурге – 110 рублей за кг, следом идет Москва – 100 рублей за 1 кг. Дешевле всего их можно найти в Екатеринбурге – всего 62 рубля за 1 кг.

Специалисты напоминают, что покупать фрукты и ягоды на дорожных развалах не следует. Выбирая арбуз, нужно обращать внимание на хвостик (он должен быть сухой) и на яркие полосы. Спелая дыня же должна издавать глухой звук при ударе.

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