Компактно и бюджетно: какие квартиры предпочитают покупать петербуржцы

Наибольшим спросом пользуются однокомнатные квартиры на вторичном рынке жилья.

О покупке своей квартиры задумываются 24% петербуржцев. Большинство из них интересуются "однушками" на вторичном рынке жилья. Такие результаты опубликовали специалисты дочерней компании Сбербанка СберСтрахование, опросив жителей городов с населением от 500 тысяч.

На покупку однокомнатной квартиры респонденты в среднем готовы потратить 1,9 млн рублей. "Двушку" готовы купить за 2,8 млн рублей, трехкомнатную квартиру – за 3,8 млн рублей.

Стоимость одного квадратного метра жилья в России в среднем оценили в 60,2 тысячи рублей. При этом петербуржцы готовы отдать за "квадрат" 114,1 тысяч рублей.

Ипотеку планируют взять 35% опрошенных россиян. Другие респонденты рассчитывают на личные накопления, хотят занять у друзей или попросить помощи у родственников.

Страховка поможет защитить себя от непредвиденных расходов. Например, за первые 6 месяцев 2021 года общая сумма выплат по программам страхования недвижимости, в том числе, ипотечной в СберСтраховании возросла на 14% и превысила 0,5 млрд рублей. Денис Кузьмин, директор дивизиона "Защитные продукты и сервисы" Сбербанка

По словам председателя Северо-Западного банка ПАО Сбербанк Виктора Алонсо, квартиры в Петербурге в основном покупают сами горожане (72%). При этом страхуют свое жилье только около 14% жителей города.

Если с квартирой случится какая-нибудь неприятность, полис позволит покрыть убытки от пожара, залива или кражи и сделать ремонт без дополнительных финансовых затрат. Виктор Алонсо

С помощью программы "Защита дома" клиенты Сбера могут сформировать программу страхования под свои нужды с объемом покрытия до 2,9 млн рублей. Также в СберБанк Онлайн можно пройти весь процесс урегулирования убытков – от подачи заявления до получения выплаты. Срок рассмотрения обращений, поданных онлайн, сокращается в среднем до пяти дней.

Исследование проводилось в июле 2021 года в 37 российских городах с населением более 500 тысяч человек методом телефонного опроса (CATI).

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