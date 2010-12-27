Эти продукты не соответствовали гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям.

Роспотребнадзор изъял из продажи 15 тонн импортных плодов и ягод. По словам сотрудников ведомства, эта продукция не соответствует гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По данным Роспотребнадзора, в первом полугодии 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017, доля некачественной продукции составила 6 % против 4%. При этом снизилось количество токсичных элементов. Пестициды и нитраты выявлены в 0,6 % продуктах, в 2017 году эта цифра была немного больше — 0,7 %.

Всего за январь-июль 2018 сотрудники Роспотребнадзора проверили 60 тысяч проб плодово-ягодной продукции.

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