Ленобласть встречает Яблочный Спас лужскими яблоками

С начала сезона сельхозпредприятия собрали 94,5 тонны ягод.

В четверг, 19 августа, в пресс-службе администрации Ленинградской области сообщили, что с начала сезона в сельхозпредприятиях и фермерских хозяйствах региона собрали 94,5 тонны плодов и ягод, что выше прошлогодних показателей на 30,3%.

Специалисты сообщают, что такой рост обуславливается началом плодоношения яблоневых садов, которые заложили в 2016 году в Лужском районе. Отмечается, что производством плодово-ягодной продукции занимаются 25 хозяйств. Выборгский, Подпорожский и Тихвинский районы получили гранты на выращивание ягодв в комитете по АПК.

Так, объемы плодовых насаждений увеличат за счет осенних посадок на 70 га до 420 га мощностью 400 тонн плодов и ягод.

За текущий год поддержка на закладку садов составила 22,5 млн рублей.

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