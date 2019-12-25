Александр Дрозденко посетил благоустроенную набережную Луги

Набережную начали обновлять в 2017 году.

В четверг, 19 августа, губернатор Ленобласти Александр Дрозденко прибыл в Лугу с рабочим визитом. Главе региона показали лужскую набережную, благоустроенную в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды".

Набережную начали обновлять в 2017 году. Здесь обустроили пешеходные дорожки, в том числе из террасной доски. Скомбинированы несколько типов мощения: отсев, брусчатка, террасная доска.

Также на набережной установили освещение, провели озеленение территории, поставили скамейки.

В парке Монрепо открылся на день топиарный сад в честь Яблочного Спаса.

Фото: ВКонтакте / Луга - мой город