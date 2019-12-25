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Александр Дрозденко посетил благоустроенную набережную Луги
Сегодня, 15:32
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Александр Дрозденко посетил благоустроенную набережную Луги

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Набережную начали обновлять в 2017 году.

В четверг, 19 августа, губернатор Ленобласти Александр Дрозденко прибыл в Лугу с рабочим визитом. Главе региона показали лужскую набережную, благоустроенную в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды". 

Набережную начали обновлять в 2017 году. Здесь обустроили пешеходные дорожки, в том числе из террасной доски. Скомбинированы несколько типов мощения: отсев, брусчатка, террасная доска.

Также на набережной установили освещение, провели озеленение территории, поставили скамейки.

В парке Монрепо открылся на день топиарный сад в честь Яблочного Спаса.

Фото: ВКонтакте / Луга - мой город

Теги: луга, набережная, формирование комфортной городской среды
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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