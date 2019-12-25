В парке Монрепо открылся на день топиарный сад в честь Яблочного Спаса

Гостей сада бесплатно угощают яблоками.

В четверг, 19 августа, государственный музей-заповедник "Парк Монрепо" в Выборге открылся на день в честь праздника Яблочный спас. Об этом сообщили в пресс-службе ГМЗ.

В этот день в топиарном саду работают сотрудники и угощают туристов яблоками.

Несмотря на дождь, в парке много туристов, и работа нам в радость. Приятно дарить положительные эмоции и получать хорошие отзывы. пресс-служба ГМЗ "Парк Монрепо"

Туристы с удовольствием пробуют яблоки, которые раздают на входе, а также фотографируются на память и задают вопросы касательно сада.

В саду Монрепо в различных формах представлена яблоня, чьи сорта для выращивания подбирались очень аккуратно: из летних – Папировка или Алебастровое, Суйлепское или Малиновка, Грушовка московская, из зимних – Антоновка обыкновенная.

Ранее в парке Монрепо начались подготовительные работы для реставрации некрополя.

Фото: ВКонтакте / Музей-заповедник "ПАРК МОНРЕПО"