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В парке Монрепо открылся на день топиарный сад в честь Яблочного Спаса
Сегодня, 15:24
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В парке Монрепо открылся на день топиарный сад в честь Яблочного Спаса

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Гостей сада бесплатно угощают яблоками.

В четверг, 19 августа, государственный музей-заповедник "Парк Монрепо" в Выборге открылся на день в честь праздника Яблочный спас. Об этом сообщили в пресс-службе ГМЗ.

В этот день в топиарном саду работают сотрудники и угощают туристов яблоками. 

Несмотря на дождь, в парке много туристов, и работа нам в радость. Приятно дарить положительные эмоции и получать хорошие отзывы.

пресс-служба ГМЗ "Парк Монрепо"

Туристы с удовольствием пробуют яблоки, которые раздают на входе, а также фотографируются на память и задают вопросы касательно сада. 

В саду Монрепо в различных формах представлена яблоня, чьи сорта для выращивания подбирались очень аккуратно: из летних – Папировка или Алебастровое, Суйлепское или Малиновка, Грушовка московская, из зимних – Антоновка обыкновенная. 

Ранее в парке Монрепо начались подготовительные работы для реставрации некрополя. 

Фото: ВКонтакте / Музей-заповедник "ПАРК МОНРЕПО"

Теги: парк монрепо, топиарный сад, яблочный спас
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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