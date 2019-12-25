Педиатр: Прогулки без шапки не провоцируют менингит у детей

Однако от необходимости носить шапку в холодную погоду это не избавляет.

Прогулки без шапки в холодную погоду не провоцируют менингит у детей. Об этом 9 октября в эфире телеканала "Санкт-Петербург" заявил врач-педиатр Илья Богданов.

Специалист уточнил, что для заболевания менингитом нужно получить вирус-возбудитель этого заболевания. При этом если ребенок получит локальное переохлаждение и встретится с вирусом, то вероятность получить воспаление увеличивается. Причиной этому станет ослабленный иммунитет.

Врач подчеркнул, что для того, чтобы не получать переохлаждение, на улицу в морозную погоду не рекомендуется выходить без шапки. Специалист добавил, что гулять с маленьким ребенком можно, даже если у него зафиксирована небольшая температура – нужно ориентироваться на общее самочувствие ребенка.

Ранее педиатр Екатерина Юрьева рассказала об опасности пищевого насилия над ребенком. Дети сами должны понимать, когда им нужно поесть.

Фото: Piter.tv