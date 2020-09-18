Педиатр рассказала об опасности пищевого насилия над ребенком

Дети сами должны понимать, когда им нужно поесть.

Родители не должны связывать прием пищи ребенка с развлечениями, иначе это может привести к серьезным пищевым расстройствам. Также не стоит принуждать своих чад к завтракам, обедам и ужинам. Об этом сообщила педиатр и блогер Екатерина Юрьева в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

Так, если ребенок будет смотреть мультфильмы и есть, то пища будет подсознательно связываться с отдыхом и в дальнейшем он не сможет контролировать ее потребление.

Кроме того, некоторые родители начинают манипулировать детьми, обещая им сладости за то, что они доедят обычную еду. Обычно так происходит после окончания первого прикорма, когда возраст малышей достигает 4-6 месяцев.

Екатерина Юрьева отметила, что для того, чтобы ребенок правильно и вовремя питался, необходимо красиво оформлять блюда и покупать яркую посуду. Тогда у детей появляется мотивация посмотреть на красивую картинку и оставить тарелку пустой.

По мнению специалиста, пищевое насилие влечет за собой такие заболевания, как анорексия, булимия и проблемы с лишним весом.

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