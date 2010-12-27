Педагоги из Рощино - лауреаты российского фестиваля "София"

В Москве состоялся фестиваль православной культуры и традиций малых городов и сел Руси.

В воскресенье, 29 июля, в Москве завершился IV фестиваль православной культуры и традиций малых городов и сел Руси "София–2018". Об этом сообщает пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

На фестиваль прибыли представители малых городов и сельских поселений из 21 субъекта РФ. Ленинградскую область представлял педагогический ансамбль "Рощинской школы искусств" Выборгского района.

На первом этапе конкурса были оценены и отобраны презентации материалов исполнителей. На втором было непосредственное выступление коллективов. В жюри были представители Российской академии музыки им. Гнесиных, Театрального музея им. А.А. Бахрушина, Благотворительного фонда возрождения культуры и традиций малых городов Руси и другие.

Выборгские участники Михаил Журавлев (балалайка) и Мария Васильева (фортепиано) стали лауреатами фестиваля.

Ранее мы сообщали, что губернатор Александр Дрозденко доволен готовностью Выборга ко Дню Ленинградской области.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО