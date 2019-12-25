Пчеловоды Выборгского района начали медосбор

В одном из пчеловодческих хозяйств собрали 200 килограмм меда.

В Выборгском районе начался сбор мёда. Всего на территории Выборгского района зарегистрировано 22 пасеки и 417 пчелосемей. Больше всего пасек в Красносельском и Приморском городских поселениях.

Как сообщила пресс-служба районной администрации, в данный момент идет активная откачка мёда. Так, в одном из хозяйств Красносельского поселения собрали 200 килограмм мёда с 17 пчелосемей.

По словам управляющего КФХ Дениса Лозицкого, в следующем году планируется собрать около 40 кгилограмм мёда с одного улья.

Руководитель АПК Выборгского района Надежда Литвиненко отметила, что пчеловоды получают активную государственную поддержку. Из регионального бюджета выделена субсидия на развитие пчелохозяйства в размере 5000 рублей на одну пчелосемью.

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Фото: администрация МО "Выборгский район"