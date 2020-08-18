В Прибылово отметил юбилей гвардейский вертолетный полк

332 отдельный вертолетный полк отметил 80-летие.

В поселке Прибылово Выборгского района состоялся праздник по случаю 80-летия со дня образования 332 вертолетного полка. Событие посетили ветераны и командиры полка разных лет, а также члены руководства района.

Торжественное построение состоялось в военном городке, где собрался как действующий состав эскадрильи, так и ветераны.

Я хотел бы пожелать, чтобы количество взлетов на боевых машинах у вас равнялось количеству посадок, чтобы все планы реализовывались, и, конечно же, шло повышение по службе. Уважаемые ветераны, искренний поклон от меня, от Совета депутатов, от администрации МО "Приморское городское поселение" за вашу помощь, за вашу поддержку, за взаимопонимание и конструктивный диалог. Евгений Шестаков, глава администрации МО "Приморское городское поселение".

Полковник гвардии, командир вертолетного полка 1988 – 1989 гг Александр Денисов поделился воспоминаниями, рассказав о своей службе в полку.

У молодого поколения сейчас другая служба, в отличие от нашей. У нас было все ясно предельно. В наше время было тяжеловато, я имею в виду 90-е годы. Нужно было и керосин выбивать для того, чтобы поднять вертолеты. А они сейчас занимаются чисто боевой подготовкой, а это самое главное.

Действующим участникам эскадрильи были вручены памятные медали, почетными подарками были награждены ветераны. Затем военные почтили память погибших летчиков, возложив цветы к памятнику воинам, погибшим во время Великой Отечественной войны.

