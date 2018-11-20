Павлюченкова обыграла Остапенко на St. Petersburg Ladies Trophy

Российская теннисистка вышла в 1/4 турнира в Санкт-Петербурге.

В Санкт-Петербурге продолжается теннисный турнир среди женщин St. Petersburg Ladies Trophy 2019. 31 января принесло еще одну победу представительнице России Анастасии Павлюченковой. 32-я ракетка мира в 1/8 финала встречалась с более маститой соперницей - Еленой Остапенко из Латвии, 22-й ракеткой WTA. Для победы россиянке понадобились 2 сета - она победила со счетом 6:4, 6:4. Этот результат обеспечил уроженке Самары место в 1/4 теннисного турнира.

В следующем раунде спортсменка сыграет с победительницей матча Исалин Бонавентюр (Бельгия) — Кики Бертенс (Нидерланды).

Видео: Instagram

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