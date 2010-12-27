Приглашенные гости - Игорь Корнелюк и Татьяна Буланова.

На выходных, 25 и 26 августа, в Павловске состоится пробег и футбольный турнир "Кубок 19 августа" . Об этом сообщает пресс-служба Администрации Пушкинского района.

Пробег, который пройдет 25 августа, посвящен 130-летию росссийской легкой атлетики. Отрытие состоится в 11:30, старт пробега будет дан в 12:00. Традиционный футбольный турнир "Кубок 19 августа" начнется в 15:00 на стадионе. На празднике для жителей и гостей Павловска выступит певец Игорь Корнелюк.



В воскресенье, 26 августа, в 12:00 продолжится футбольный турнир. Гостем станет заслуженная артистка России Татьяна Буланова. В турнире принимают участие: команда Совета Федерации, команда Правительства Санкт-Петербурга, команда артистов театра и кино и команда "Друзья "Кубка 19 августа". Комментаторы: Геннадий Орлов и Эрнест Серебренников.



Свободный вход через Николаевские (Чугунные) ворота будет открыт в субботу с 14:00 до 15:00, в воскресенье с 11:00 до 12:00.



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Фото: Piter.TV