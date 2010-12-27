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Матч "Зенит-Мольде" будет судить немецкий арбитр Дениз Айтекин
Сегодня, 6:59
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lesjasap
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Матч "Зенит-Мольде" будет судить немецкий арбитр Дениз Айтекин

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В последний раз команда играла матч, который он судил, в 2013 году.

Немецкий арбитр Дениз Айтекин назначен на роль судьи на игру между петербургским футбольным клубом "Зенит" и норвежским "Мольде". Очередной раунд плей-оффа состоится в Санкт-Петербурге вечером 23 августа. Ответный матч пройдет 30 августа в Норвегии.

Как отмечает пресс-служба "сине-бело-голубых", ассистентами судьи выбраны Эдуард Байтингер и Рафаэль Фольтин. Пост резервного арбитра занял Харм Осмерс.

Напомним, что 40-летний  Дениз Айтекин уже встречался на поле с "Зенитом": он судил в 2013 году противостояние против "Аустрии". Тогда игра закончилась с нулевым результатом: ни одна из сторона не смогла забить в ворота.

Фото: ФК "Зенит"

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Категории: Новости СПб Картина дня Лента новостей Спорт Зенит

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