Житель села Павлово проведет 9 лет в колонии за избиение до смерти знакомого

Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

Во Всеволожском районе Ленобласти мужчину приговорили к 9 годам лишения свободы за убийство знакомого. Об этом сообщили в следственном отделе по Всеволожску.

Следствием и судом установлено, что 6 декабря 2024 года 41-летний осужденный, находясь в селе Павлово в квартире на улице Быкова, распивал спиртные напитки совместно со своим 55 -летним знакомым. В ходе конфликта мужчина нанес потерпевшему не менее 23 ударов руками и ногами в области расположения жизненно важных органов, причинив ушибленные раны головы и тела, а также ударил по голове стеклянной бутылкой. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

Суд признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде 9 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

