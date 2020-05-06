Павел Мамаев рассказал об отношениях с Александром Кокориным после освобождения из колонии

Футболисты получили тюремные сроки за драку в Москве.

Полузащитник "Ростова" Павел Мамаев в прямом эфире в Instagram рассказал о том, продолжает ли он общаться с нападающим "Сочи" Александром Кокориным после освобождения из колонии. Оба игрока получили тюремные сроки за драку в центре Москвы, которая произошла осенью 2018 года.

Мы с Кокориным не собираемся держаться подальше друг от друга. Сами в это вляпались, никто никого не винил. Произошла такая ситуация, мы оба сделали общие выводы. И сейчас я не боюсь сходить с Сашей в ресторан. Павел Мамаев, полузащитник "Ростова"

Также Мамаев отметил, что не жалеет о случившемся. По его словам, это был "огромный опыт".

Напомним, 17 сентября футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин вышли на свободу по УДО. Они отбывали срок в колонии Белгородской области за драку в Москве. Мамаев в сентябре 2019 года подписал контракт с "Ростовом", Кокорин в феврале 2020-го перешел из "Зенита" в "Сочи" на правах аренды.

Ранее стало известно, что суд отложил рассмотрение жалоб на приговор Павла Мамаева и Александра Кокорина до 13 мая.

Видео: YouTube / ПЛАСТИКА