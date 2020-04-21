Суд отложил рассмотрение жалоб на приговор Павла Мамаева и Александра Кокорина до 13 мая

Об этом сообщила пресс-секретарь Второго кассационного суда в Москве

По информации агентства "РИА Новости", рассмотрение жалоб футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина, его брата Кирилла и Александра Протасовицкого на приговоры перенесено на 13 мая. Об этом сообщила пресс-секретарь Второго кассационного суда в Москве Динара Муслимова.

В кассации на приговоры, которые подал адвокат Игорь Бушманов, указано на необоснованное наказание за причинение телесных повреждений водителю Виталию Соловчуку во время драки в Москве, которая произошла осенью 2018 года.

Напомним, 17 сентября футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин вышли на свободу по УДО. Они отбывали срок в колонии Белгородской области за драки в центре Москвы. Мамаев продолжает карьеру в "Ростове", Кокорин выступает на правах аренды в составе "Сочи".

Видео: YouTube / ФК Салют Белгород