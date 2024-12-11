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Павел Мамаев рассказал, что пошел учиться на тренера
Сегодня, 13:05
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Павел Мамаев рассказал, что пошел учиться на тренера

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По словам экс-футболиста, он собирается получить тренерскую лицензию УЕФА.

Бывший полузащитник сборной России по футболу Павел Мамаев рассказал в интервью Piter.tv, что пошел учиться на тренера.

По словам экс-футболиста, он собирается получить тренерскую лицензию УЕФА. Мамаев отметил, что, несмотря на решение пойти учиться, он не уверен в желании стать главным тренером.

Сейчас в процессе обучения, а там – посмотрим.

Павел Мамаев, экс-футболист сборной России

Напомним, Павел Мамаев является одним из участников шоу "Выжить в Самарканде. Игра сезонов", которое стартовало на телеканале ТНТ. Полное интервью с бывшим футболистом читайте здесь.

Фото: fc-rostov.ru

Теги: выжить в самарканде, обучение, павел мамаев, тнт, тренер
Категории: Лента новостей, Спорт, Футбол в России и Европе,

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