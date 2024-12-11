Павел Мамаев рассказал, что пошел учиться на тренера

По словам экс-футболиста, он собирается получить тренерскую лицензию УЕФА.

Бывший полузащитник сборной России по футболу Павел Мамаев рассказал в интервью Piter.tv, что пошел учиться на тренера.

По словам экс-футболиста, он собирается получить тренерскую лицензию УЕФА. Мамаев отметил, что, несмотря на решение пойти учиться, он не уверен в желании стать главным тренером.

Сейчас в процессе обучения, а там – посмотрим. Павел Мамаев, экс-футболист сборной России

Напомним, Павел Мамаев является одним из участников шоу "Выжить в Самарканде. Игра сезонов", которое стартовало на телеканале ТНТ. Полное интервью с бывшим футболистом читайте здесь.

Фото: fc-rostov.ru