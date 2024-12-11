"Просто остаюсь самим собой": Павел Мамаев об участии в шоу "Выжить в Самарканде" и футболе

На ТНТ стартовало реалити "Выжить в Самарканде. Игра сезонов", в котором приняли участие самые яркие герои шоу "Выжить в Дубае" и "Выжить в Самарканде".

Звёздная и народная команды снова соревнуются друг с другом, чтобы кто-то один забрал солидный приз и отстоял честь своего сезона. Мы поговорили с победителем "Выжить в Дубае", экс-футболистом Павлом Мамаевым, об участии в новом проекте, Российской премьер-лиге и отношении к медиафутболу.

Главная эмоция, которую дарит лично вам участие в проекте "Выжить в Самарканде"?

Главная эмоция — интерес, потому что это не совсем схоже с тем, чем занимаюсь всю свою жизнь. Хоть это, конечно, и второй проект для меня, всё равно многое непривычно, ново. Ну и это соревнования, а их я люблю!

Чем удивил новый сезон? Или вы, как победитель "Выжить в Дубае", морально были ко всему готовы?

Удивил новый сезон сложностью. Не ожидал, что это будет настолько тяжело с точки зрения экстремальных испытаний, условий проживания и питания, чем было в "Выжить в Дубае".

Как оцениваете состав звездной команды в этом году? Кого бы вы назвали особенно сильными игроками?

Отлично оцениваю! С Тёмой и Олей мы знакомы по первому сезону и продолжаем общаться. Остальные – тоже мощные участники, поэтому собралась достойная команда. Также могу отметить и наших соперников, у них сильный коллектив.

Вы максимально органично смотритесь в качестве участника телешоу. Что помогает вам не теряться под взглядом камеры и оставаться самим собой?

Помогает, наверное, то, что я не задумываюсь об этом. Не переживаю, что мне надо сыграть какую-то роль или ещё что-то сделать во благо тому, как буду смотреться на экране. Просто остаюсь самим собой независимо от того, снимают нас камеры или нет. В каждой ситуации я – тот, кем являюсь в жизни без игр для рейтинга или ещё чего-то.

А за пределами телешоу какой отдых или поездка в экзотическую страну в вашей жизни были самыми экстремальными?

На самом деле, с учётом моей профессии, нам всегда были запрещены экстремальные вида спорта или подобный отдых, поэтому я никогда не сталкивался с каким-то безумным экстримом. А после завершения карьеры у меня в этом не было и нет нужды. Может быть, это и есть инстинкт самосохранения.

Следите ли за текущим розыгрышем Российской премьер-лиги? Удается ли чемпионату сохранить интригу?

Стараюсь смотреть, хоть и не так много времени есть на это. Судя по турнирной таблице, интрига впечатляющая – много команд претендует на чемпионство. Это интересно!

Интересует ли вас тренерская карьера, готовы ли делиться опытом с молодыми футболистами?

На данный момент я пошёл учиться на тренерскую лицензию УЕФА. Пока мыслей, что точно хочу быть тренером, нет. Сейчас в процессе обучения, а там – посмотрим.

Следите ли за выступлениями вашего бывшего одноклубника Матвея Сафонова во Франции? Что ему пожелаете?

К сожалению, не удалось посмотреть ещё ни одной игры с его участием, но, судя по прессе, он молодец. Желаю ему только всего самого наилучшего. И, конечно же, чтобы травмы и всякие болячки обходили его стороной, чтобы он как можно стабильнее и дольше продолжал играть на высочайшем уровне.

Вам удается совмещать спортивную карьеру и публичность. А как относитесь к медиафутболу – феномену, который делает ставку на совмещение шоу-бизнеса и спорта?

Считаю, что это хорошая история, потому что очень много ребят и молодых, и медийных, и достаточно взрослых, и бывших футболистов задействованы там. Круто, что медиафутбольная площадка даёт возможность огромному количеству людей заниматься спортом, футболом, участвовать в чемпионатах.

А у вас были мысли присоединиться к медиафутболу?

На данный момент нет. Мне предлагали и ни раз, но на сегодняшний день я пока не готов к этому, занят другой работой – своей Академией. В этом году планируем как можно больше расширяться и давать возможность детишкам тренироваться с классными специалистами.

Фото: ТНТ