Павел Дуров заявил о планах по монетизации Telegram

Монетизироваться Telegram будет за счёт дополнительных функций для бизнес-команд.

Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил о планах по монетизации приложения. Заявление он сделал в своём блоге.

Дуров отметил, что все нынешние сервисы мессенджера останутся бесплатными.

Большинство пользователей едва ли заметят какие-либо серьезные изменения. Павел Дуров, основатель Telegram

Он отметил, что сейчас приложение приближается к отметке в 500 миллионов активных пользователей. По словам Дурова, почти всё время истории мессенджера он оплачивал все счета по нему из личных денег. Однако приложение стремится к миллиарду пользователей — а это, по словам бизнесмена, совсем другие расходы. Он обозначил, что на данном этапе есть два пути — зарабатывать самим для покрытия расходов или продаться крупной компании.

Монетизироваться Telegram будет за счёт дополнительных функций для бизнес-команд и пользователей с расширенными потребностями.

Ранее Apple требует заблокировать три Telegram-канала о Белоруссии.

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