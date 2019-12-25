Павел Дуров заявил о планах по монетизации Telegram

Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил о планах по монетизации приложения. Заявление он сделал в своём блоге.
Дуров отметил, что все нынешние сервисы мессенджера останутся бесплатными.
Большинство пользователей едва ли заметят какие-либо серьезные изменения.
Павел Дуров, основатель Telegram
Он отметил, что сейчас приложение приближается к отметке в 500 миллионов активных пользователей. По словам Дурова, почти всё время истории мессенджера он оплачивал все счета по нему из личных денег. Однако приложение стремится к миллиарду пользователей — а это, по словам бизнесмена, совсем другие расходы. Он обозначил, что на данном этапе есть два пути — зарабатывать самим для покрытия расходов или продаться крупной компании.
Монетизироваться Telegram будет за счёт дополнительных функций для бизнес-команд и пользователей с расширенными потребностями.
Ранее Apple требует заблокировать три Telegram-канала о Белоруссии.
Фото: pixabay.com
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