Дуров выступает против блокировки.

Apple требует заблокировать три Telegram-канала о Белоруссии. Об этом рассказал создатель приложения Павел Дуров.

По его словам, суммарное количество подписчиков каналов составляет более ста тысяч человек. Отмечается, что в них публикуется информация о белорусских силовиках и пропагандистах. Американская корпорация беспокоится за то, что данная информация может спровоцировать насилие.

Сам Дуров отметил, что он выступает за то, чтобы оставить данные телеграм-каналы, однако, по его словам, администрация Apple обычно не оставляет выбора таким приложениям, как Telegram. Он считает, что на iOS каналы все равно заблокируют, однако они останутся доступными на других площадках.

Ранее Telegram запустил инструменты против цензуры в Белоруссии.

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