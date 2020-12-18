Стало известно, кого сыграет Павел Деревянко в киберпанк-сериале "Даркнет"

Премьера запланирована на этот год.

В России идут съемки первого отечественного сериала в стиле киберпанк под названием "Даркнет". Это антиутопия об обществе будущего, где люди в буквальном смысле живут в двух мирах: реальном и виртуальном. Переключаться между ними так же просто, как поменять язык на раскладке ноутбука. Об этом пишут РИА Новости.

Одну из главных ролей в сериале сыграл Павел Деревянко. Актеру досталась роль циничного хозяина борделя Хука, который создал в даркнете царство насилия и разврата и полностью его контролирует. Хук – беспринципный и жесткий человек, он любит повеселиться и предпочитает только запретные и порочные развлечения.

В "Даркнете" также снялись Анатолий Белый, Равшана Куркова и др. Сериал выйдет в онлайн-кинотеатре IVI в этом году и будет состоять из восьми серий.

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Фото: Instagram / pablo_derevyanko