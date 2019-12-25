Паулина Андреева показала кадр со съемок фильма "Цой" Учителя

Актриса появится в роли последней любви музыканта.

Российская актриса театра и кино Паулина Андреева опубликовала в Instagram кадр со съемок нового фильма Алексея Учителя "Цой".

"Фильм "ЦОЙ". А. Учитель. Скоро", - написала артистка.

Андреева исполнит в картине роль последней любви музыканта. Подписчики знаменитости отметили, что ей хорошо удалось передать образ второй жены Цоя Наталии Разлоговой.

Фильм Алексея Учителя имеет два рабочих названия "Цой" и "47". Как мы помним, группа "Кино" выпустила первые два альбома под названиями "45" и "46". Пластинка с названием "47" оказалась последней в жизни Виктора Цоя. Певец записал ее перед своей гибелью. В последствии она получила символическое название "Черный альбом" с соответствующим оформлением обложки.

На одну из главных ролей – второй жены музыканта Наталии Разлоговой – режиссер утвердил Паулину Андрееву. Евгений Цыганов сыграет водителя "Икаруса", в который на "Москвиче" врезался Цой. Кроме того, зрители увидят в фильме Игоря Верника, Марину Спивак, Михаила Тройника и др.

Действие развернется в 90-е гг., в период после смертельного ДТП. Поскольку Цой разбился в августе 1990 года на трассе "Слока-Талси" под Тукумсом (Латвия), съемочная группа начала работу именно оттуда и плавно передвигалась к Петербургу.

Я знал Виктора Цоя, я его снимал в своих документальных картинах "Рок" и "Последний герой". Эта история не высосана из пальца, она реальна. Я больше хочу сделать не биографический, а мифологический фильм. Цой остается до сих пор своеобразным идеологом, и для меня это удивительно. Этот феномен для меня поразителен, и отчасти об этом будет фильм. Заявил Алексей Учитель в беседе с Piter.TV

Ранее мы писали, что Алексей Учитель уговорил Кристину Асмус на "обнаженные" съемки.

Фото: Instagram / _paulina_andreeva_