Николай Патрушев заявил о предотвращении в Крыму четырех терактов в 2020 году. Об этом секретарь Совета Безопасности рассказал на совещании по вопросам национальной безопасности в регионе, проводимом в режиме видеоконференции.
Слаженная работа спецслужб и правоохранительных органов позволила [в 2020 году] предотвратить восемь преступлений террористического характера, включая четыре террористических акта
Николай Патрушев, секретарь Совбеза России
Чиновник уточнил, что принятые меры в прошлогоднем курортном сезоне на территории полуострова не дали возможностей для осложнения криминогенной обстановки, а также возникновения ЧС природного или техногенного характера.
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Фото: Pixabay.com
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