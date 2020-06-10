Патрушев считает, что Запад пытается расколоть общество РФ перед голосованием 1 июля

Он отметил, что для манипуляции массовым сознанием привлекут альтернативные профсоюзные организации.

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев считает, что Запад пытается расколоть общество РФ перед голосованием по поправкам в Конституцию 1 июля. Мнением он поделился в интервью газете "Аргументы и Факты".

Патрушев ожидает, что перед голосованием в регионах активизируются неправительственные НКО, которые будут играть на сепаратистских и националистических настроениях граждан. При этом на РФ будет усиливаться информационное давление, цель которого "размыть" культурные и нравственные ориентиры населения.

Секретарь Совбеза уверен, что Запад попытается снизить чувство "культурной идентичности россиян". Он отметил, что для манипуляции массовым сознанием привлекут альтернативные профсоюзные организации, а в данный момент западные страны ищут в России лидеров несистемной оппозиции.

Ранее на сайте голосования по Конституции не упомянули обнуление сроков Путина.

Видео: Youtube/ записки кочегара