Патрушев и Салливан обсудили возможную встречу Путина и Байдена

Николай Патрушев общался с Джейком Салливаном в ходе телефонного разговора.

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в пятницу, 30 апреля, провел телефонные переговоры с помощником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном. Об этом сообщает пресс-служба аппарата Совбеза России.

В сообщении говорится, что Николай Патрушев и Джейкоб Салливан говорили о текущем состоянии и перспективах российско-американских отношений. Кроме того, представители России и США обсудили возможность организации встречи президентов Владимира Путина и Джо Байдена.

В Совбезе РФ отмечают, что разговор состоялся по инициативе Вашингтона.

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Фото: сайт президента РФ