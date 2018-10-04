Патрушев: Иностранные спецслужбы ищут способы для массовых кибератак

Чиновника беспокоит состояние объектов в Сибири.

Иностранные спецслужбы ищут способы для массовых кибератак на Россию. Об этом сообщили "РИА Новости" со ссылкой на слова секретаря СБ Николая Патрушева. По мнению специалиста, зарубежные IT-специалисты ищут слабые места в информационной системе страны.

Основными целями для кибертеррористов становятся органы власти и отделы национальной безопасности. Политик добавил, что часть объектов все еще остается недостаточно защищенной от киберугроз извне. Опасения вызывает ситуация, которая сложилась в Сибири.

Основными целями для оказания вредоносного воздействия остаются объекты критической информационной инфраструктуры <...>, что создает реальные угрозы национальной безопасности прокомментировал проблему Патрушев

Сейчас особое внимание уделяется таким сферам как транспорт, связь и энергетика. Эксперты занимаются переводом оборудования на отечественное программное обеспечение.

Ранее Piter.tv писал о том, что Минпросвещения отказалось вводить в школах предмет по киберспорту.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/Aperture