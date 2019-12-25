Патронажные бригады скорых приехали на помощь к трем тысячам пенсионеров в Ленобласти

С начала ткущего года 3 039 пенсионера из поселений Ленинградской области получили медицинскую помощь от патронажных бригад. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.
Отметим, что сотрудники подобных бригад также организовывают плановые поездки на медицинские осмотры для пожилых и оказывают им социальную поддержку.
В общей сложности на территории Ленинградской области осуществляет деятельность 21 патронажная бригада в рамках нацпроекта "Демография".
Ранее мы рассказали о том, что в Ленобласти выпустили уникальные открытки с символом региона.
Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области
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