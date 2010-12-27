Патрон времен ВОВ взорвался в парадной дома в Петербурге

Пострадал молодой человек.

Вечером 11 марта в доме №31 по улице Лени Голикова произошло ЧП. По словам источника в правоохранительных органах, здесь взорвался авиационный патрон АГ-23 калибра 23 на 115 мм времен Великой Отечественной войны.

Во время взрыва пострадал 27-летний мужчина. Его увезли в Городскую больницу №26 с огнестрельно-взрывным ранением обеих стоп и голени. Как выяснилось позже, пострадавший сам взорвал боеприпас.

Петербуржец рассказал правоохранителям, что около недели назад нашел в парке "Александрино" патрон и принес его домой. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина бросил боеприпас об пол в парадной указанного дома.

В отношении пострадавшего возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное хранение оружия и (или) боеприпасов". Расследование по факту случившегося продолжается.

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Фото: Piter.TV