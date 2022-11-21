В Ленинградскую область мотоциклисты прибудут 20 июля.

Сотня участников, 19 городов, 10,5 тысяч километров – патриотический мотопробег фестиваля "Baltic Rally" отправился из Владивостока в Выборг. В Ленинградскую область мотоциклисты прибудут 20 июля, рассказали в региональной администрации.

В мотопробеге участвуют около 100 мотоциклистов из разных регионов России. Маршрут проходит через Хабаровск, Благовещенск, Читу, Улан-Удэ, Иркутск, Красноярск, Кемерово, Новосибирск, Омск, Тюмень, Екатеринбург, Уфу, Казань, Нижний Новгород, Москву, Великий Новгород, Санкт-Петербург и завершится в Выборге на мотофестивале "Baltic Rally" 20 июля.

По пути следования к мотопробегу присоединятся мотоциклисты из Сочи, Севастополя, Ростова-на-Дону, Воронежа, Астрахани, а также из Мурманска, Карелии и Белоруссии. Принять участие в мотопробеге из любой точки маршрута могут все желающие.

Также с 6 по 9 июля во Всеволожском районе состоятся всероссийские соревнования "Кубок Губернатора Ленинградской области по конкуру". Бороться за победу будут участники трех возрастных категорий: мужчины и женщины, юноши и девушки 14-18 лет, мальчики и девочки 12-14 лет.

Фото: администрация Ленобласти