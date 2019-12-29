Патриарх Варфоломей намерен созвать всеправославное совещание

Впервые за одним столом на ней могут присутствовать главы церквей России и Украины.

Патриарх Константинопольский Варфоломей объявил о намерении провести межправославную встречу, по аналогии с той, которая состоялась накануне в иорданском Аммане. На нее должны быть приглашены главы православных церквей, в том числе патриарх Московский и всея Руси Кирилл и глава ПЦУ Епифаний.

Отметим, что "новая церковь" Украины является неканонической. О дате встречи дополнительно объявит синод Константинопольской патриархии.

Ранее мы сообщали о том, что в Иордании состоялась межправославная встреча, в которой приняли участие главы церквей из разных частей мира. Иерусалимский патриарх Феофил, по чьей инициативе и состоялась встреча, предложил всем предстоятелям церквей собраться для решения проблемы раскола православного мира. Константинопольская церковь от участия в этой встрече категорически отказалась.