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fvbykov

Патриарх Варфоломей намерен созвать всеправославное совещание

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Впервые за одним столом на ней могут присутствовать главы церквей России и Украины.

Патриарх Константинопольский Варфоломей объявил о намерении провести межправославную встречу, по аналогии с той, которая состоялась накануне в иорданском Аммане. На нее должны быть приглашены главы православных церквей, в том числе патриарх Московский и всея Руси Кирилл и глава ПЦУ Епифаний. 

Отметим, что "новая церковь" Украины является неканонической. О дате встречи дополнительно объявит синод Константинопольской патриархии.

Ранее мы сообщали о том, что в Иордании состоялась межправославная встреча, в которой приняли участие главы церквей из разных частей мира. Иерусалимский патриарх Феофил, по чьей инициативе и состоялась встреча, предложил всем предстоятелям церквей собраться для решения проблемы раскола православного мира. Константинопольская церковь от участия в этой встрече категорически отказалась.

Теги: константинополь, рпц, церковь
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, Тема дня,

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