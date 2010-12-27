Патриарх Кирилл приравнял либерализм к греховной идее

Патриарх прибыл в Петербургскую епархию для участия в торжествах в честь 90-летия со дня рождения своего духовного наставника и учителя, выдающегося церковного деятеля митрополита Никодима.

Во вторник, 15 октября, Патриарх Кирилл прибыл в Петербургскую епархию для участия в торжествах в честь 90-летия со дня рождения своего духовного наставника и учителя, выдающегося церковного деятеля митрополита Никодима. Во время мероприятия предстоятель Русской церкви назвал греховной идею либерализма. Об этом сообщают РИА Новости.

Поставление самого себя в центр жизни и есть либеральная идея. А если "я" в центре — что выше меня? В каком-то смысле это греховная идея, потому что поставление в центр жизни самого себя — это и есть отпадение от Бога. В центре жизни должен быть Бог заявил Патриарх Кирилл

Патриарх всея Руси заявил, что либерализм предполагает отказ от всех авторитетом и власти. Также глава РПЦ отметил, что пройдя 90-е, образованное общество поняло, что такое либеральные идеи.

Ранее мы сообщали о том, что Патриарх Кирилл сделал заявление на тему отказа от абортов.

Фото: kremlin.ru