Патриарх Кирилл прибыл в Санкт-Петербург

В десять часов утра патриарх Кирилл возглавит Божественную литургию в Свято-Троицком соборе Александро-Невской лавры.

Святейший патриарх Кирилл прибыл в Санкт-Петербургскую епархию для участия в торжествах в честь 90-летия со дня рождения своего духовного наставника и учителя, выдающегося церковного деятеля митрополита Никодима (Ротова).

В десять часов утра патриарх Кирилл возглавит Божественную литургию в Свято-Троицком соборе Александро-Невской лавры, позже состоится заупокойная лития у могилы митрополита Никодима. В 16:00 в Синем зале епархиального управления запланирован торжественный вечер. Там пройдет концерт и показ документального фильма о Никодиме.

Митрополит Никодим – епископ РПЦ, митрополит Ленинградский и Ладожский (Новгородский) с 1963 года. С 1960 по 1972 он был председателем Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата.

В июле патриарх Кирилл освящал коневецкий храм.

Фото: kremlin.ru