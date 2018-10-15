Патриарх Кирилл прибыл в Петербург ради освящения коневецкого храма

Глава РПЦ прилетел в Петербург ради почетной миссии.

Утром 6 июля патриарх Кирилл посетил с визитом Петербург. Он прибыл ради церемонии освящения верхнего храма собора Рождества Богородицы. В аэропорту почетного гостя встречали митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий, архиереи и духовенство. Из "Пулково" Патриарх направился в Ленинградскую область, на остров Коневец. Известно, что на 7 июля там запланирована божественная литургия, которую также проведет патриарх. Мероприятие начнется в 9 часов утра.

Напомним, что в последний раз патриарх Кирилл посещал Северную столицу в мае 2019 года. Тогда ему представилась честь вести Заседание Священного Синода, а также освятить главного храма Новодевичьего монастыря.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Петербурге прекратил работу храм при Адмиралтействе.

Фото: Piter.tv