В Петербурге прекратил работу храм при Адмиралтействе

Военные опечатали вход в здание из соображений безопасности.

Доступ в храм Святителя Спиридона Тримифунтского Чудотворца в Адмиралтействе приостановлен. Попасть в здание со стороны Адмиралтейской набережной нельзя. Об этом сообщил протоиерей Александр Пелин на сайте прихода.

Опечатать вход велел главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов. Это сделано из соображений безопасности. Попасть в здание другим способом прихожане не смогут, что означает фактическое закрытие храма.

Александр Пелин обратился к митрополиту Санкт-Петербургскому и Ладожскому Варсонофию с просьбой помочь в сложившейся ситуации. Священнослужитель подчеркнул, что не понимает, как теперь совершать богослужения, которые с 2016 года не приостанавливались ни на один день.

Варсонофий попросил Николая Евменова разрешить прихожанам заходить в храм со стороны Адмиралтейской набережной.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что петербуржцы и гости города смогут посетить закрытую балюстраду Исаакиевского собора.

Фото: spbspyridon.ru