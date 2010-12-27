Проект приурочен ко дню реставратора.

В пятницу, 21 июня, стало известно о том, что петербуржцы и гости города смогут посетить закрытую балюстраду Исаакиевского собора. Об этом сообщает "Город+" со ссылкой на пресс-службу комитета по развитию туризма.

Проект приурочен ко дню реставратора. Напомним, что на закрытой балюстраде находятся знаменитые 24 ангела, которые сделал скульптор Иосиф Герман.

Известно, что группам туристов покажут нижний храм собора Владимирской иконы Божьей Матери после реставрации.

Ранее мы сообщали о том, что Сергей Шнуров переделал арку дома под личный гараж.

Фото:pixabay