Сергей Шнуров переделал арку дома под личный гараж

В конфликт между соседями и музыкантами вмешался КГИОП.

Жители дома на набережной Фонтанки отвоевали у Сергея Шнурова арку, которую музыкант переоборудовал в гараж. Об этом сообщает "Фонтанка.ру".

Музыкант поселился в бывшей прачечной Императорского двора на углу набережной Фонтанки и улицы Чайковского после развода. Чтобы ему было удобнее парковать свой БМВ, лидер Ленинграда оборудовал арку дома под гараж. Въезд со стороны двора он огородил подъемными воротами, а ставни со стороны улицы оборудовал автомеханикой. Внутри были установлены камеры наблюдения. Свои действия музыкант объяснил желанием защитить соседей от своих же фанатов. Однако по их словам остальные входы во двор остались открытыми.

В конфликт вмешался КГИОП, который обратился "ЖКС-1 Центрального района" с поручением убрать незаконные гараж. Ставни демонтировали, однако потом вновь вернули на место, затем вновь убрали. По данным издания, последний раз арку осматривали 20 июня.

Фото: Instagram/Сергей Шнуров