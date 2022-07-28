Патриарх Кирилл возглавил крестный ход в Московском Кремле

В 12 часов во всех храмах РПЦ прозвонили колокола.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил крестный ход в столичном Кремле. Шествие началось от Успенского собора. Участники мероприятия движутся к памятнику святому равноапостольному князю Владимиру, установленному на Боровицком холме. Там глава РПЦ совершит молебен в честь дня Крещения Руси.

Напомним, что в праздничный день во всех храмах РПЦ в полдень будет звучать праздничный колокольный звон. Православные верующие считают 28 июля Днем крещения Руси, а также памятным днем о святом князе Владимире. Именно он утвердил начало перехода страны язычников в новую веру (христианство). Процесс длился несколько десятилетий, но официальной религией христианство признано именно с 988 года. С 2010 года праздник получил статус государственного.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости