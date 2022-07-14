Священник РПЦ назвал "Не убий" заповедью "для гражданских каких-то"

Игорь Черемных назвал защиту Отечества и веры богоугодным делом.

Священник из Российской православной церкви назвал "Не убий" заповедью "для гражданских каких-то". Инцидент произошел во время интервью клирика из храма иконы Божией матери "Казанская", когда Игорь Черемных сделал заявление в эфире местного телеканала "КуZбасс-1". Эксперт пояснил, что РПЦ приветствует тот факт, что молодежь стремится попасть на службу в армию.

Церковь приветствует это дело, когда молодые люди готовятся, тренируются, подготавливаются для службы в Вооруженных силах или других структурах. Заповедь "Не убий" — это для гражданских может каких-то… Игорь Черемных, клирик

Священнослужитель подчеркнул , что данное желание российской молодежи приемлемо для защиты Родины и Отечества, защите веры и является богоугодным делом.

Напомним, что "Не убий" является шестой заповедью из Библии.

В Петропавловском соборе прошло богослужение в День апостолов Петра и Павла.

Фото и видео: YouTube / kuzbass1