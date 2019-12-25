Мероприятие открылось двухчасовой Божественной литургией с участием Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

В Петропавловском соборе прошло богослужение в День апостолов Петра и Павла. Спикер петербургского парламента Александр Бельский принял участие в престольном празднике. Об этом сообщила пресс-служба ЗакСа.

Мероприятие открылось двухчасовой Божественной литургией с участием Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Предстоятелю РПЦ в богослужении помогали митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий, архиереи Санкт-Петербургской митрополии.

Первая после двухлетних коронавирусных ограничений литургия совпала с 300-летием иконостаса Петропавловского собора, созданного по указу Петра I в 1712-1733 годах.

Фото: пресс-служба ЗакСа