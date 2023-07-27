Патриарх Кирилл призвал остановить гонения на христиан в Африке

Глава РПЦ обратился к политикам стран Африки.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на пленарном заседании международного экономического и гуманитарного форума "Россия – Африка" в Петербурге призвал власти африканских государств защитить преследуемых на континенте христиан. Глава Русской православной церкви заметил, что в современной политике преступным инструментом остаются попытки разжигания межрелигиозной розни. Со скорбью священнослужитель добавил, что подобные опасные явления активно распространяются и на африканском континенте.

Как предстоятель РПЦ с болью в сердце призываю всех, кто имеет реальную власть, повлиять на эту трагическую ситуацию и сделать все для того, чтобы защитить преследуемых христиан. патриарх Кирилл, глава РПЦ

Патриарх Кирилл назвал причину добрых отношений России со странами Африки.

Фото и видео: форум "Россия-Африка"