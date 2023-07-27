Патриарх Кирилл назвал причину добрых отношений России со странами Африки

В РПЦ напомнили, что Россия никогда не хотела колонизировать Африку.

Россия никогда не рассматривала Африканский континент как пространство для извлечения прибыли или объект для колонизации региона. Соответствующее заявление в ходе выступления на пленарном заседании международного экономического и гуманитарного форума "Россия-Африка" сделал глава Русской православной церкви, патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Священнослужитель заметил, что добрые контакты происходят несмотря на географическую отдаленность.

Секрет таких отношений довольно прост. Россия никогда не говорила с народами Африки в высокомерном тоне с позиции превосходства и силы. патриарх Кирилл

Предстоятель РПЦ добавил, что в трудные исторические моменты борьбы за независимость и определение Россия старалась активно поддерживать народы Африки, развивать в регионе инфраструктурные проекты и работать над формированием безопасной и мирной жизни населения.

Патриарх Кирилл возглавил литургию у "Троицы".

Фото и видео: форум "Россия-Африка"