Патриарх Кирилл возглавил литургию у "Троицы"

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил литургию у "Троицы" Андрей Рублева. Об этом сообщает "РИА Новости".
Утром в воскресенье, 4 июня, в храме Христа Спасителя собрались сотни верующих. Перед началом богослужения предстоятель поцеловал икону со святыней и помолился у нее. Сообщается, что для верующих "Троица" будет доступна для поклонения после литургии.
Ранее Песков заявил о согласовании схемы по перемещению "Троицы" в храм Христа Спасителя.
Видео: Telegram / РИА Новости
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