Патриарх Кирилл возглавил литургию у "Троицы"

Перед началом богослужения предстоятель поцеловал икону со святыней и помолился у нее.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил литургию у "Троицы" Андрей Рублева. Об этом сообщает "РИА Новости".

Утром в воскресенье, 4 июня, в храме Христа Спасителя собрались сотни верующих. Перед началом богослужения предстоятель поцеловал икону со святыней и помолился у нее. Сообщается, что для верующих "Троица" будет доступна для поклонения после литургии.

Ранее Песков заявил о согласовании схемы по перемещению "Троицы" в храм Христа Спасителя.

Видео: Telegram / РИА Новости