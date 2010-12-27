В 2019 году 70% патентов (126 000) было выдано гражданам Узбекистана.

Во вторник, 5 ноября, стало известно о том, что в Петербурге подорожают патенты для трудовых мигрантов. Об этом сообщил председатель Комитета по труду и занятости населения Дмитрий Чернейко.

По словам политика, власти Петербурга намерены выдать иностранным гражданам 250 тысяч патентов на работу до конца этого года. В 2019 около 70% охранных документов было выдано гражданам Узбекистана.

Отмечается, что в 2018 город заработал на выдаче патентов 7,3 млрд рублей.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге внедрят электронную карту мигранта.

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