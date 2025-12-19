Пассажиру стало плохо на борту рейса Петербург-Мсоква

Один из пассажиров авиарейса, следовавшего из Санкт-Петербурга в Москву, неожиданно почувствовал сильное ухудшение самочувствия прямо на борту воздушного судна, сообщает Telegram-канал "Москва онлайн".
Инцидент произошёл вследствие задержки вылета самолёта, вызванной процедурой обработки лайнера антиобледенителем. Один из находившихся на рейсе мужчин внезапно ощутил головокружение, покрылся холодным потом и потерял сознание.
Немедленно прибывшим бортмедикам удалось оказать необходимую медицинскую помощь пассажиру, и в дальнейшем пострадавшего эвакуировали с борта самолета.
Это происшествие напомнило случай декабря прошлого года, когда медицинская сестра-анестезиолог из Якутии Суугунай Сарыада помогла женщине, потерявшей сознание на борту самолёта во время перелёта из Иркутска в Санкт-Петербург. Опытная медсестра, имеющая стаж работы в медицине более тридцати лет, оперативно отреагировала на тревожные сигналы окружающих пассажиров, быстро установив причину плохого самочувствия женщины — резкое падение давления, спровоцированное обострением хронической анемии.
Благодаря профессиональным действиям медсестры, получившей доступ к аптечке и сделав инъекцию необходимых препаратов, самочувствие пассажирки стабилизировалось, и весь оставшийся путь женщина находилась под внимательным наблюдением профессионала.
Фото: Piter.TV
