На борту находилось порядка 30 человек, которых силами ПСС перевезли в парк 300-летия.

Вечером 11 июня пассажирский теплоход "Палех" сел на мель возле "Газпром арены". Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

На место тут же выехали спасательные катера "Стремительный", "Раптор" и катер ПСС. На борту находилось порядка 30 человек, которых силами ПСС перевезли в парк 300-летия. Позже стало известно, что теплоход самостоятельно снялся с мели и убыл.

Ранее мы писали, что на петербургское Stereoleto можно будет добраться на теплоходе.

Фото: pixabay.com