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Пассажирский теплоход "Палех" сел на мель возле "Газпром арены"
Сегодня, 22:05
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mlrnstya Добавить в Яндекс.Новости

Пассажирский теплоход "Палех" сел на мель возле "Газпром арены"

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На борту находилось порядка 30 человек, которых силами ПСС перевезли в парк 300-летия. 

Вечером 11 июня пассажирский теплоход "Палех" сел на мель возле "Газпром арены". Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу. 

На место тут же выехали спасательные катера "Стремительный", "Раптор" и катер ПСС. На борту находилось порядка 30 человек, которых силами ПСС перевезли в парк 300-летия. Позже стало известно, что теплоход самостоятельно снялся с мели и убыл.

Ранее мы писали, что на петербургское Stereoleto можно будет добраться на теплоходе.

Фото: pixabay.com

Теги: крестовский остров, теплоход
Категории: Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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