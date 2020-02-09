Пассажирский самолет совершил жесткую посадку в Усинске

Пассажирам пришлось выходить из самолета по надувным трапам.

Днем в воскресенье, 9 февраля, в городе Усинск совершил жесткую посадку самолет "Боинг-737" авиакомпании Utair, двигавшийся из Москвы в республику Коми. По информации "Интерфакса", самолет ударился хвостом о взлетно-посадочную полосу (ВПП).

По предварительным данным, самолет выехал за пределы ВПП, у лайнера разрушились задние шасси, а также деформированы фюзеляж и крыло.

Пожара удалось избежать, информации о погибших не поступало. Всего в самолете находилось порядка ста человек. Членов экипажа и пассажиров удалось эвакуировать по надувным трапам.

Ранее мы сообщали о том, что авиаперевозчик Utair приостановил единственный рейс из Нижневартовска в Петербург. Компания не получила на маршрут субсидию из федерального бюджета.

Видео: "ВКонтакте" / "Подслушано аэрофлот"