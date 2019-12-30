В Петербург перестанут прилетать самолеты Utair из Нижневартовска

Авиакомпания закрыла единственный рейс между городами.

Авиаперевозчик Utair приостановил единственный рейс из Нижневартовска в Петербург, сообщил ТАСС 13 января. Компания не получила на маршрут субсидию из федерального бюджета.

Рейс появился в расписании компании в сентябре минувшего года, самолет курсировал из города в город раз в неделю. После закрытия маршрута жители Нижневартовска могут добраться до Петербурга лишь через Москву. Однако отмечается, что Utair снова подаст заявку на возобновление рейса на февральской комиссии Росавиации.

Ранее мы писали, что авиакомпания FlyOne возобновит рейсы из Петербурга в Кишинев летом 2020.

Фото: Piter.TV