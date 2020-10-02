Водитель грузовика нарушил ПДД.

Пассажирский поезд столкнулся с "КамАЗом" в Пензенской области. Об этом сообщили региональные представители экстренных ведомств. Известно, что инцидент зафиксирован в 04:28 утра 2 октября в Лунинском районе, на 82 километре перегона Лунино-Гольцовка. Информации о пострадавших нет.

Произошло столкновение пассажирского поезда и автомобиля "Камаз". По предварительной информации, пострадавших нет. пресс-служба ГУ МЧС

В момент железнодорожной аварии в поезде находилось 326 человек. Сейчас все они перемещены на станцию в Лунино. В пресс-службе Куйбышевской железной дороги рассказали журналистам о том, что водитель грузовика нарушил правила дорожного движения. Он выехал на переезд перед составом № 116 "Адлер - Томск". Машинисту пришлось экстренно тормозить, но расстояние до препятствия на путях было недостаточным. После удара часть подвижного состава в головной части поезда сошла с рельс. К месту ДТП выехал восстановительный поезд со станции Рузаевка. Не исключена задержка поездов на данном участке.

Более 50 человек пострадали при сходе поезда с рельсов в США.

Фото: 58.mchs.gov.ru