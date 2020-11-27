Более 50 человек пострадали при сходе поезда с рельсов в США

В результате крушения погибли три человека.

В американском штате Монтана с рельсов сошел пассажирский поезд. Об этом сообщает издание New York Times.

В результате инцидента погибли три человека, более 50 пассажиров поезда пострадали. Отмечается, что всего внутри состава на момент ЧП находились 157 человек, включая 16 железнодорожников.

На место аварии были направлены спасатели из шести округов. Также для помощи людям задействовали медицинские вертолеты. Всех пострадавших распределят по пяти медицинским учреждениям.

В настоящее время специалисты выясняют обстоятельства и причины крушения поезда.

Ранее в Калужской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского поезда и цементовоза.

Видео: Twitter/Disastervid